Квартиру вместе с бабушкой выставили на продажу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге выставили на продажу двухкомнатную квартиру, которая достанется будущему владельцу вместе с 94-летней пенсионеркой. Нынешний собственник Дмитрий рассказал Znak.com, что квартиру вместе с бабушкой ему продали в Сбербанке.

Объявление о продаже квартиры площадью 43 квадратных метра заметили на «Авито». Сейчас объявление уже снято с публикации.

«Квартира без ремонта, приобреталась в марте этого года на торгах Сбербанка с прописанной и проживающей в ней бабушкой 94 лет», — указано в описании.

Продавец сообщил, что такая практика, когда квартиры продают вместе с людьми, существует уже не первый год.

«Бабушка не моя, я квартиру у Сбербанка купил. <…> Люди не платят ипотеку, и банк изымает жилье. Это собственность банка, и они продают, кому хотят», — объяснил Дмитрий.

По его словам, в таких квартирах могут жить целые семьи. Выгнать бабушку Дмитрий не может, поскольку по решению суда она прописана в квартире и может доживать в ней свои дни.

«Я в ее жизнь не лезу. Она живет спокойно там», — сказал он.

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