Квартиру в ЖК «Восточное Бутово» затопило кипятком. Видео

Вода опять залила квартиры в ЖК «Восточное Бутово». На этот раз это случилось из-за того, что в ванной одной из квартир сорвало душ. Об этом сообщили в управляющей компании «Пик-Комфорт».

«В ванной комнате сорвало лейку на гигиеническом душе. Течь произошла внутри квартиры на внутренней разводке в зоне ответственности собственника. За нанесение ущерба другим квартирам ответственность будет нести собственник квартиры. <…> Центральные стояки — зона ответственности УК — не повреждены, следов затопления нет», — рассказали «360» в пресс-службе компании.

Собеседник уточнил, что кипяток потек в доме № 22, корпус 1, на Лесной улице.

В марте один из подъездов в 20-этажном доме на Лесной улице в ЖК «Восточное Бутово» затопило после аварии. Вода залила квартиры первой секции и лифтовую шахту. Тогда протечку быстро устранили и убрали воду.