Квартиру с плесенью выдали сироте в Алтайском крае. Теперь будут проверять

В Алтайском крае следователи завели уголовное дело после того, как мужчине, относящемуся к категории детей-сирот, предоставили некачественное жилье. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Дело возбудили по результатам доследственной проверки по части 1 статьи 293 УК России («Халатность»). По версии следствия, в декабре прошлого года должностные лица КГКУ «Региональное жилищное управление» Барнаула передали мужчине квартиру, которая не соответствует строительным и санитарным нормам.

Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу, расследование продолжается.

Квартиру в декабре получила семья из Новоалтайска после девяти лет ожидания. Жилье полагалось главе семьи как ребенку-сироте. Через несколько недель после въезда супружеская пара заметила плесень в квартире и обратилась в жилищное управление, где им посоветовали провести химическую обработку.

«Дома сейчас сырость и плесень, а у нас маленький ребенок. Он этим дышит, также можно и туберкулез подхватить», — объяснил житель Новоалтайска.