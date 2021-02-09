Квартиру без ремонта за 2,6 млрд рублей выставили на продажу в Москве

Объявление о продаже квартиры за 2,6 миллиарда рублей площадью 952 квадратных метров появилась на сайте «Яндекс.Недвижимость», сообщил портал «Ридус».

В публикации говорится о 13-комнатных апартаментах. Они находятся на верхнем этаже клубного дома в жилом комплексе на Патриарших прудах в Москве. Уточняется, что в квартире нет ремонта.

Эксперт в области недвижимости Ирина Кановас объяснила, что стоимость этого объекта завышена на контрасте с другими объектами рынка элитной недвижимости Москвы.

«Что-то дороговато, я бы сказала, это выше рынка. Сейчас Патриаршие — это такой тренд снова после Хамовников. Люди, которые покупают такие объекты, у них срок принятия решения до трех лет. Если они приняли решение купить квартиру, то они легко 1,5−2 года могут бродить по рынку», — заметила специалист.

Из окон квартиры видны Центральный Дом Архитектора, Храм Вознесения Господня у Никитских ворот и высотка на Баррикадной.