Выживший в сгоревшей квартире подросток из Екатеринбурга назвал причину пожара

Выживший в сгоревшей квартире в Екатеринбурге назвал возможную причину пожара. 17-летний подросток отметил, что возгорание могла вызвать сигарета, которую перед сном курил его отчим.

Об этом он рассказал Telegram-каналу Mash.

Подросток рассказал, что поздним вечером в их квартиру пришел друг семьи, и вместе с ним мама с отчимом стали распивать спиртные напитки. Юноша видел, как отец курил сигарету в темноте — он отметил, что электричества в квартире нет больше месяца, его отключили за неуплату. После этого подросток ушел к себе в комнату, откуда услышал, что взрослые легли спать около 23:00.

«В семье курит только отчим. Они распивали алкоголь, не думаю, что много, поскольку была внятная речь. Легли примерно со мной в одно время — около 23:00», — отметил мальчик.

Он добавил, что когда проснулся ночью, квартира была уже в дыму — именно этот запах его и разбудил. Юноша сразу выбежал их квартиры. Позже его госпитализировали, врачи диагностировали отравление угарным газом, а также ожоги первой и второй степени коленной области и обеих стоп. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Подросток предположил, что причиной возгорания могла стать та самая сигарета. В огне погибли мама и друг, о судьбе самого отчима ничего неизвестно.

Огонь охватил одну из квартир в доме по улице Рассветной в ночь на 12 января. Пожарные эвакуировали 90 человек, в том числе детей, но к моменту их прибытия дом уже окутало дымом. В результате СК заявил о восьми погибших — их тела нашли на втором, пятом и девятом этажах, они отравились угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело — по предварительной информации, пожар могло вызвать неосторожное обращение с огнем.