Квартирам в новостройках предрекли рост цен на 8-10% в 2022 году

Уже в 2022 году квартиры в новостройках могут взлететь в цене на 8-10%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аналитиков рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Подорожание стройматериалов, по мнению экспертов, станет основной причиной роста цен. В среднем это поднимет цену квадратного метра на 5%, следует из оценок аналитиков. При этом цена на сами стройматериалы взлетит на 15%. Такое положение связывают с последствиями пандемии и с резко выросшим спросом потребителей.

Самое большое подорожание в следующем году ждет стальную арматуру, кабели и электрику, древесину и пиломатериалы, считают аналитики. Стоимость перечисленных товаров, как ожидается, поднимется на 20%. Цены на пластиковые окна, теплоизоляцию и кровельные материалы вырастут на 15%. На 10% могут подорожать бетон и кирпич, на 5-7% — цемент. Не более, чем на 8% вырастет цена на щебень, гравий, песок, краски и лаки.

Но, даже несмотря на это, в 2022 году замедлятся темпы роста цен на жилье в новостройках.

Коворкинги, дома престарелых и склады «последней мили» стали лидерами по привлекательности для инвестиций в России. К такому выводу пришла консалтинговая компания PwC по результатам опроса.