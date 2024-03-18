Общество 18 марта 2024, 11:54 Квартира в сталинской высотке и дача. Наследство Ширвиндта поделят два человека Kp.ru: Александр Ширвиндт оставил недвижимость в наследство жене и сыну РИА «Новости»

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Народный артист России Александр Ширвиндт завещал близким недвижимость, которая находится в Москве и Подмосковье. Наследство поделят вдова и сын актера, сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, Ширвиндт владел квартирой площадью в 116,1 квадратного метра, комнатой в 14 «квадратов», половиной квартиры более чем в 69 квадратных метров и земельным участком в 1300 «квадратов».

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В собственности вдовы артиста Натальи Белоусовой находились жилой дом в 82 «квадрата» и земельный участок площадью в 4200 квадратных метров.

Половина квартиры, в которой жил Ширвиндт, принадлежит его вдове. Они проживали на Котельнической набережной с видом на Москву-реку. Ширвиндт с супругой также отдыхали в загородном доме, площадь которого превышает 80 «квадратов».

Журналисты уточнили, что всю недвижимость поделят в равных долях между вдовой и сыном артиста. Никаких имущественных споров между родственниками Ширвиндта нет.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет. В июле 2022 года актера положили в больницу со стенокардией.