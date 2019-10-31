Квартира №13 и пугающие куклы. Страховщики рассказали о мистике в своей работе

Работа сотрудника страхового агентства — это не только общение с людьми, но иногда и действительно пугающие случаи. При этом некоторые истории можно объяснить только мистикой. О самых необычных ситуациях в своей работе рассказали сотрудники СК «Сбербанк страхование».

Несколько месяцев назад житель Калининграда обратился в страховую компанию с требованием о возмещении денег. По его словам, отделку его квартиры повредила звуковая волна пролетевшего истребителя. Но при проверке выяснилось, что, несмотря на сильнейший невидимый удар, в квартире уцелели стекла. Каким образом звуковая волна могла проникнуть в квартиру, узнать не удалось.

К сожалению, ущерб от звуковой волны не попал в список страховых случаев, рассказал операционный директор СК «Сбербанк страхование» Василий Александров. При этом он отметил, что если бы самолет упал на жилье, то владелец получил бы страховку. «Убытки от падения летательных аппаратов или их частей, если они предусмотрены договором страхования, покроют», — пояснил он.

По словам специалиста, страхование от похищения инопланетянами, срыва свадьбы по вине жениха и невесты и даже захлопывания двери с ключами внутри — такие виды страхования существуют за рубежом. В России спектр страхования от рисков пока не настолько широкий.

Однако получить выплату по страховке возможно даже при весьма необычных обстоятельствах. Сотрудники страховой компании прибыли в затопленную в Москве квартиру, чтобы осмотреть поврежденное имущество и немного испугались. Дело в том, что владелец недвижимости держал дома ростовых кукол.

Мокрые фигуры возле стен, с которых стекает вода — зрелище не для слабонервных. Но случай признали страховым и выплатили всю положенную человеку компенсацию. Еще у одного клиента после возгорания проводки в квартире сотрудники страховой компании нашли муляж человеческого скелета.

Среди других необычных случаев страховщики рассказали о таксидермисте, который во время покупки полиса имущественного страхования для своей рабочей студии хотел защитить еще и чучела волков, куниц и ворон.

Бывают ситуации, которые можно объяснить логикой, но некоторые клиенты предпочитают мистические версии. Так, собственница квартиры в Саратове обратилась за страховым полисом. Она пояснила, что арендатор пожаловался на странные звуки в батареях. Приглашенные несколько раз коммунальщики проблему не решили и причин появления шума не нашли. В итоге арендатор съехал, а владелица решила застраховаться на случай «сверхъестественных случаев».

Казалось бы, бояться за свое жилье стоит владельцам квартир № 13. Но с января по сентябрь всего 5,3 тысячи собственников такого жилья заключили страховые договоры. Как пояснил руководитель проектов СК «Сбербанк страхование» Александр Иванощук, чаще всего страхования квартир проходили в феврале, марте и июне.

«Много это или мало и действительно ли суеверны жители этих квартир, сказать сложно, потому что в России нет данных по числу домов с количеством квартир», — пояснил эксперт.