Общество 07 апреля 2023, 17:33 Квартира Максима Горького в Петербурге уйдет с молотка

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В Петербурге продают на торгах квартиру писателя Максима Горького. Об этом сообщил «Взгляд» со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».

Шестикомнатная квартира, в которой Горький жил с 1914 по 1917 годы, находится на Кронверкском проспекте в Петроградском районе. Начальная цена лота — 75 миллионов рублей. Общая площадь жилья — 212 квадратных метров. На них разместились гостиная с каминным залом, три спальни, три санузла, два балкона. Кроме того, у квартиры есть отдельный лифт и черный ход.

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