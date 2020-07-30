Инвалиды не успевают дожить до получения квартир от государства

В очереди на улучшение жилищных условий стоят около 105 тысяч инвалидов, 42 тысячи из них встали на учет еще до 2005 года. В год государственную поддержку получают лишь 3% нуждающихся.

При этом количество инвалидов, снятых с учета по различным основаниям (самостоятельное решение жилищных проблем, смерть, утрата статуса инвалида) «значительно превышает количество граждан, получивших господдержку». Например, в 2018 году поддержку получили 3% очередников, стоящих в очереди до 2005 года. А каждый четвертый (25%) утратил право на улучшение жилья. В 2019 году соотношение для этой группы составило 6% и 12%.

Основной причиной сложившейся ситуации Счетная палата считает нехватку финансирования. С 2018 года из федерального бюджета на программу было выделено лишь 5% от необходимого финансирования.

Ранее глава Минстроя заявил, что стоимость жилья в России можно снизить за счет уменьшения процентных ставок и ликвидации административных барьеров.