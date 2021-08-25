Историк рассказал о «квартале красных фонарей» в Москве XIX века

В Москве в XIX веке существовал собственный «квартал красных фонарей», который можно назвать самым злачным местом столицы в то время. Исторические подробности рассказал «Мосленте» юрист и москвовед Алексей Дедушкин.

По его словам, злачное место находилось в историческом районе Драчевки, где сейчас Трубная улица. Там были собраны все публичные дома. Девушкам легкого поведения выдавали специальные желтые билеты, в которых ставились отметки полицейского врача.

«Постоянные драки, пьянки, по улицам бродили девицы веселого поведения», — так москвовед описал происходящее в районе. Земля там продавалась по ценам в несколько раз выше остальных районов Москвы.

Решение о закрытии публичных домов было принято только в 1905 году. Они переместились на окраины столицы, в Сокольники и Марьину рощу. Некоторые из зданий, которые отводились именно для этих целей, сохранились до наших дней. Например, дом «с беременными кариатидами» в Большом Головине переулке.

В архиве Московской области хранится много уникальных исторических документов. Среди них есть бумаги за подписью таких личностей, как Сергей Есенин или Владимир Маяковский.