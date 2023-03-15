Общество 15 марта 2023, 17:41 Кванториумы появятся в трех городах Ямала

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В трех городах ЯНАО построят центры нового формата дополнительного образования в сфере инженерно-технических наук. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный департамент строительства.

«Для детей будут доступны многофункциональные залы, комнаты отдыха, медкабинет, шахматная гостиная и зоны для свободного общения. Четвертый этаж займет планетарий, а также зоны проектной деятельности и пространства для совместной работы», — обратил внимание куратор проектов, заместитель руководителя окружной дирекции капитального строительства Алексей Подсезерцев.

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Отмечается, что в Ноябрьске уже строят кванториум в форме шестигранника. На объекте откроют 15 лабораторий, а рядом разместят автодром. Студенты будут заниматься авиамоделизмом, авиамоделизмом, робототехникой и дизайном.

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