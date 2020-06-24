Кузница Победы. Сбор подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести» начался в Кирове

Победа в Великой Отечественной войне — это заслуга не только солдат, но и заводских рабочих, где готовились оружие и боеприпасы. Такой кузницей Победы стал Киров, куда во время эвакуации перевели крупнейшие заводы, превратив город в промышленный центр по производству военной техники.

В День проведения парада в честь 75-летия Победы жители Кирова начали сбор подписей за то, чтобы их городу присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Официальный старт по сбору мнения жителей региона начался на главной площади Кирова во время патриотической акции «Город, ковавший Победу». Первым свою подпись поставил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

«Сегодня нам важно услышать мнение горожан, ветеранов, трудовых коллективов, подкрепить заявку в федеральный комитет подписями кировчан. Уверен, что инициатива ветеранов о присвоении Кирову почетного звания Российской Федерации будет воспринята с энтузиазмом», — заявил он.

Губернатор поблагодарил всех, кто своим трудом и жизнью завоевал Победу и подарил следующим поколениям мирное время.

Гордимся, что именно наши отцы, деды и прадеды смогли одолеть и сокрушить врага. За свободу родной земли боролся многонациональный народ страны, все несли тяжелейшую ношу войны. Вместе совершили бессмертный подвиг на полях сражения и в тылу Игорь Васильев губернатор Кировской области.

На торжественном мероприятии, которое прошло на главной площади города, сегодня в память о первом параде в 1945-м, вынесли копию знаменитого Знамени Победы, которое на здание Рейхстага водрузил житель Кирова Григорий Булатов.

Источник фото: телеканал «360»

С заводских конвейеров города во время Великой Отечественной войны вышло более четырех тысяч танков, двух тысяч «Катюш», 200 боевых кораблей. Именно в Кирове готовили снаряды, бомбы и гранаты, которые шли на вооружение советских войск, борющихся с фашистскими захватчиками.

Завод «1 Мая» выпускал легендарные танки Т-34 и знаменитые «Катюши». Председатель организации ветеранов завода Тамара Королева рассказала, что на предприятии работали и дети и взрослые.

К станкам вставали и 12-летние дети, некоторые не доставали до рычагов станков и им подставляли ящики, чтобы они могли дотянуться. 16-летние подростки уже были мастерами. Выполняли нормы, несмотря на возраст. Работали по 12 часов. И кто не успевал выполнить задание, оставался после смены Тамара Королева.

Но и на этом молодежь не останавливалась. После работы они отправлялись в госпитали, где лечили раненых солдат. Помогали писать им письма родным, устраивали выступления художественной самодеятельности, чтобы поднять дух бойцов.

Тамара Королева рассказала, что на собранные в области деньги на фронт отправили две танковые колонны и бронепоезд «Кировец».

«Я считаю, что Киров достоин высокого звания „Город трудовой славы“, чтобы увековечить ту память, которую оставили труженики», — подчеркнула председатель организации ветеранов завода «1 Мая».

Источник фото: телеканал «360»

Но не только изготовлением нового оружия прославился Киров во время войны. Город стал центром военной медицины, куда отправляли раненых солдат. Сюда же привезли сотни эвакуированных жителей, в том числе детей блокадного Ленинграда, вывезенных по Дороге жизни. Только в 1941 году в Киров привезли почти 23 тысячи воспитанников детских интернатов.

Кировская область отправила на фронт более 600 тысяч жителей, из которых почти половина не вернулась обратно. Более 200 жителей города получили звания Героев Советского Союза.

Все эти подвиги жителей города приблизили Победу в Великой Отечественной войне и дали ему право получить звание «Город трудовой доблести». Подписать документ о присвоении Кирову почетного звания может любой житель региона.