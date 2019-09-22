Кузнецова займется ситуацией с попытками выселить онкобольных детей из квартиры в Москве

Кузнецова заявила, что она поддерживает связь с фондом «Спаси жизнь», который предоставил квартиру семьям с тяжело больными детьми. Сейчас в ней размещаются три семьи, на них пожаловались соседи.

Москвичи потребовали переселить живущих по соседству онкобольных детей Подробнее

«У нас на руках в ближайшее время будут все документы, мы их внимательно изучим и посмотрим, что можно сделать для детей. Конечно, очень важно, чтобы их пребывание в Москве не только способствовало улучшению их здоровья, но и, конечно, было спокойным и комфортным», — отметила омбудсмен.

Кузнецова напомнила, что такое в Москве происходит не впервые. В первый раз причиной конфликта стало недопонимание жильцов дома ситуации семей, в которых есть больные раком дети.

«В первый раз конфликт решить удалось, соседи изменили свою позицию, некоторые даже извинились, но семьи все равно съехали с квартиры», — сказала Кузнецова.

Возникшую проблему можно решить, разместив детей в социальных гостиницах при больницах и фондах. Тем не менее, считает омбудсмен, общество должно принимать детей с онкологией и другими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что жители одного из столичных домов попытались выселить детей с онкологией из квартиры благотворительной программы «Добрый дом».