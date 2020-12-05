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    05 декабря 2020, 16:52

    Кузнецова захотела проверить органы опеки в Крыму

    Дарья Морозова

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова планирует совместную с прокуратурой проверку органов опеки в Крыму. Она заинтересовалась ими после истории с изъятием детей из многодетных семей.
    Кузнецова захотела проверить органы опеки в Крыму

    Об этом сообщил телеканал Рен ТВ. Изъятие 15 детей из одной семьи и трех из другой Кузнецова сочла необоснованным. Теперь она планирует разобраться в ситуации и предложила сотрудничать Генпрокуратуре.

    «Теперь мы приглашаем к взаимодействию Генеральную прокуратуру, которая оказывает сейчас нам огромную помощь в этой работе, и выезжаем в регион. Чтобы уже лично разобраться в том, что же происходит», — рассказала она.

    Ранее сотрудников Мокшанского детского дома-интерната заподозрили в жестоком обращении с детьми. Жалоба поступила в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к губернатору Пензенской области, Следственному комитету и прокуратуре с просьбой организовать там проверку. Она добавила, что знает лично некоторых воспитанников интерната.