Кузнецова захотела проверить органы опеки в Крыму

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова планирует совместную с прокуратурой проверку органов опеки в Крыму. Она заинтересовалась ими после истории с изъятием детей из многодетных семей.

Об этом сообщил телеканал Рен ТВ. Изъятие 15 детей из одной семьи и трех из другой Кузнецова сочла необоснованным. Теперь она планирует разобраться в ситуации и предложила сотрудничать Генпрокуратуре.

«Теперь мы приглашаем к взаимодействию Генеральную прокуратуру, которая оказывает сейчас нам огромную помощь в этой работе, и выезжаем в регион. Чтобы уже лично разобраться в том, что же происходит», — рассказала она.

Ранее сотрудников Мокшанского детского дома-интерната заподозрили в жестоком обращении с детьми. Жалоба поступила в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к губернатору Пензенской области, Следственному комитету и прокуратуре с просьбой организовать там проверку. Она добавила, что знает лично некоторых воспитанников интерната.