Мальчик, который вместе с мамой и младшей сестрой выпал из окна, остается в больнице. Его состояние не меняется. Об этом «360» рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое.

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Трагедия произошла 11 ноября. Москвичка Людмила Соколова выпала с девятого этажа многоквартирного дома в Бабушкинском районе вместе с двумя детьми. Женщина и ее маленькая дочь погибли на месте. Мальчик выжил. Его экстренно госпитализировали в больницу.

Сообщается, что позже в квартире погибшей нашли записку. В ней она попросила не сажать в тюрьму своего супруга. Для него случившееся оказалось полнейшим шоком. В последний раз он видел семью в полном составе за 30 минут до произошедшего, когда уезжал на работу.

По неподтвержденной информации, Соколова перед трагедией несколько раз звонила в скорую помощь. Ее беспокоило состояние детей. Однако сначала диспетчеры отказались посылать к ней машину и посоветовали вызвать педиатра. После еще нескольких звонков к женщине все же отправили медиков. Однако когда они приехали, было уже поздно.