Кузнецова: выпавший из окна с матерью мальчик — в тяжелом состоянии
Послеродовая депрессия могла вытолкнуть москвичку из окна. В России болезнь все еще не воспринимают всерьезПодробнее
Трагедия произошла 11 ноября. Москвичка Людмила Соколова выпала с девятого этажа многоквартирного дома в Бабушкинском районе вместе с двумя детьми. Женщина и ее маленькая дочь погибли на месте. Мальчик выжил. Его экстренно госпитализировали в больницу.
Сообщается, что позже в квартире погибшей нашли записку. В ней она попросила не сажать в тюрьму своего супруга. Для него случившееся оказалось полнейшим шоком. В последний раз он видел семью в полном составе за 30 минут до произошедшего, когда уезжал на работу.
По неподтвержденной информации, Соколова перед трагедией несколько раз звонила в скорую помощь. Ее беспокоило состояние детей. Однако сначала диспетчеры отказались посылать к ней машину и посоветовали вызвать педиатра. После еще нескольких звонков к женщине все же отправили медиков. Однако когда они приехали, было уже поздно.