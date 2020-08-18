Кузнецова возложила надежды на закон о воспитании в профилактике АУЕ* среди молодежи

Дети и подростки чаще всего попадают под дурное влияние, когда им нечем заняться. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уверена, что закон о воспитании направит активность подрастающего поколения в правильное русло. Это позволит оградить молодежь от таких деструктивных движений как АУЕ*.

«Я возлагаю огромные надежды на этот документ (закон об укреплении воспитательного компонента в образовательной системе — прим. ред.) и на то, что в Конституцию [РФ] внесены изменения, которые позволят не только декларировать тему воспитания, ценности, но я очень надеюсь, что они воплотятся в реальные действия, которые направят активность наших молодых людей в созидательное русло», — приводит ТАСС слова Кузнецовой.

По мнению омбудсмена, оградить детей и подростков от движений, которые пропагандируют насилие и отрицание морали, поможет работа по двум направлениям: запрет и профилактика, которая является первичной в этом вопросе.

Президент России Владимир Путин подписал закон о воспитании 31 июля. Документ установит механизм организации воспитательной работы, который войдет в состав программ, в законе «Об образовании».

Ранее Верховный суд России признал экстремистской организацией движение АУЕ*, которое романтизирует жизнь по тюремным понятиям, отрицает общепринятую мораль и пропагандирует насилие.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.