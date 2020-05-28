Детский омбудсмен Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

В семье детского омбудсмена Анны Кузнецовой пополнение. Она родила седьмого ребенка. Об этом Кузнецова сама сообщила в Instagram.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова родила мальчика.

«Вот это и случилось. Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей — теперь десять внуков», — написала Кузнецова, опубликовав трогательное фото с малышом.

В период своей седьмой беременности 38-летняя Кузнецова, супруга священника Алексея Кузнецова не уходила в декрет, и до последнего продолжала работать. О том, что она ждет ребенка рассказала в середине мая на своей странице в Facebook в Международный день семьи. Сообщение о беременности она представила в виде диалога с одним из сыновей.

У супругов уже растут две дочери — Мария и Дарья, и четыре сына — Иван, Николай, Тимофей и Лев. Имя новорожденного пятого сына пока не известно.