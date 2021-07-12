Кузнецова рассказала о влиянии дистанционного обучения на здоровье детей

В результате дистанционного обучения многие родители отметили, что дети получили менее серьезные и глубокие знания, а их здоровье пошатнулось. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

Дистанционное обучение повлияло на здоровье многих школьников, следует из данных опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава России, отметила Кузнецова в беседе с газетой «Известия».

«Это ухудшение зрения, плохой сон и головные боли, иные процессы. Такое совершенно не нужно ни нам, ни детям. Мы понимали всю необходимость этих мер, но, с другой стороны, верим и надеемся, что подобное не повторится», — отметила Уполномоченный по правам ребенка при президенте.

Кузнецова добавила, что «ни о каком качестве образования не может быть речи, когда элементарно не хватает технических средств, с помощью которых нужно было учиться».

Российские школьники в обязательном порядке начнут изучать финансовую грамотность. Детей научат, как анализировать доходы и расходы, а также копить и инвестировать. Кроме того, юным россиянам объяснят, как не стать жертвой мошенников. Преподавание финансовой грамотности закреплено в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС).

Обязательными они станут с 1 сентября 2022 года, но школы по согласованию с родителями могут начать обучение финансовой грамотности уже в предстоящем учебном году.