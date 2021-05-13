Кузнецова рассказала о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей

Получившие ранения во время стрельбы в казанской школе № 175 дети находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Омбудсмен подчеркнула, что держит связь с врачами и коллегами из регионов.

«Мы на связи с коллегами, докторами и в Казани, и Москве, состояние детей — стабильное. Переживаем за ребят, но с ними рядом родители, врачи — профессионалы своего дела. Желаем детям скорейшего выздоровления», — приводит РИА «Новости» слова Кузнецовой.

11 мая житель Казани Ильназ Галявиев пришел с ружьем в школу, которую окончил четыре года назад, и открыл огонь по людям. Погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения. Девятерых тяжелых накануне перевезли самолетом МЧС из столицы Татарстана в Москву на лечение.

Галявиев сдался силовикам. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. По данным ведомства, сейчас он находится в неадекватном состоянии, поэтому пока проводить следственные действия с ним невозможно. 12 мая суд отправил Галявиева в следственный изолятор на два месяца. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского в столице.