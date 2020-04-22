Кузнецова рассказала о состоянии избитого мальчика из Оренбужья

Десятимесячный младенец находится в больнице. Он попал к врачам из-за того, что мать била его по голове. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

По ее словам, сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. В ближайшее время он пройдет обследование. Об этом написало РИА «Новости».

Кузнецова отметила, что мама, возможно, хотела сдать ребенка в детдом. Ведь сама женщина сирота, у нее нет родных.

Ранее в соцсетях появилось видео, где жительница Соль-Илецка избивает маленького сына. Женщина достала малыша из кроватки, подержала на руках, а потом начала бить рукой. После того, как мальчик начал плакать, она не остановилась и продолжила этого делать. Мама била своего ребенка в том числе и по голове.

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при аппарате губернатора области Татьяна Шмелева уточнила, что органы опеки забрали у женщины мальчика. Следователи открыли уголовное об истязании несовершеннолетнего.

Ранее стало известно, что в Москве отец бил сына железной палкой из-за того, что тот не хотел отжиматься. Мужчину задержали.