Кузнецова проверит информацию об избиении детей в монастыре экс-схиигумена Сергия

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова попросит Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить информацию об избиении несовершеннолетних в монастыре бывшего схиигумена Сергия. Сейчас в Среднеуральском женском монастыре находится 16 детей.

«Меня волнует, насколько защищены права детей. Для этого мы сразу связались с коллегой в регионе, он выезжал на место, и сейчас мы пишем в прокуратуру», — приводит слова Кузнецовой РИА «Новости».

Ранее уполномоченный по правам ребенка посмотрела фильм Ксении Собчак о жестоком обращении с детьми в уральском монастыре. Анна Кузнецова заявила, что давать оценку происходящему в монастыре рано, потому что нужны доказательства. Она добавила, что сейчас держит связь со своим коллегой в регионе, который уже выезжал на место для выяснения всех обстоятельств.

По словам Кузнецовой, ей было сложно смотреть кадры из фильма, где девушка рассказывает, как над ней издевались в монастыре.

Ранее журналистка Ксения Собчак опубликовала на YouTube фильм об издевательствах над детьми в Среднеуральском монастыре. Бывшие послушники рассказали о наказаниях, унижениях и избиении.