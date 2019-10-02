Кузнецова проследит за делом умершей от ожогов девочки на Сахалине
Воспитанницу детдома на Сахалине забыли в ванне с кипятком. Девочка умерлаПодробнее
«Мной было доложено все по этой ситуации уполномоченному по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой <…> Она в курсе, я буду докладывать ей о том, как будет идти следствие. Она, как и я, взяла ситуацию под свой контроль», — сообщила ТАСС Устиновская.
Ранее стало известно, что воспитанница интерната обварилась кипятком в ванне. По предварительным данным, там ее оставила санитарка. В итоге девочка получила ожоговой шок и скончалась в больнице.
Следователи открыли уголовное дело в отношении санитарки о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Прокуратура начала проверку.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также поручил проверить работу интерната. В итоге санитарку уволили, а исполняющего обязанности директора учреждения отстранили от должности. Кроме того, заведующему отделением «Милосердия», где работала уволенная женщина, сделали выговор.