Кузнецова проследит за делом умершей от ожогов девочки на Сахалине

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова лично проконтролирует расследование о смерти 15-летней девушки из Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей. Об этом сообщила детский омбудсмен по Сахалинской области Любовь Устиновская.

Воспитанницу детдома на Сахалине забыли в ванне с кипятком. Девочка умерла Подробнее

«Мной было доложено все по этой ситуации уполномоченному по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой <…> Она в курсе, я буду докладывать ей о том, как будет идти следствие. Она, как и я, взяла ситуацию под свой контроль», — сообщила ТАСС Устиновская.

Ранее стало известно, что воспитанница интерната обварилась кипятком в ванне. По предварительным данным, там ее оставила санитарка. В итоге девочка получила ожоговой шок и скончалась в больнице.

Следователи открыли уголовное дело в отношении санитарки о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Прокуратура начала проверку.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также поручил проверить работу интерната. В итоге санитарку уволили, а исполняющего обязанности директора учреждения отстранили от должности. Кроме того, заведующему отделением «Милосердия», где работала уволенная женщина, сделали выговор.