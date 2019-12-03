Кузнецова просит проверить опеку из-за брошенной в выгребную яму девочки

Кузнецова хочет выяснить, «поступали ли сигналы» в отношении мамы девочки, и приняли ли органы опеки необходимые меры.

После прокурорской проверки «будут делаться выводы о возможных вариантах жизнеустройства ребенка», сообщила детский омбудсмен.

Пропавшую на Кубани девочку нашли спустя сутки в туалете Подробнее

Она отметила, что ребенок пропал еще 17 ноября, но «ее розыском родные не занимались, заявление о пропаже было подано бабушкой только 19 ноября».

Пострадавшая живет в хуторе Родниковский Новокубанского района. В воскресенье 17 ноября она, по данным СМИ, пошла в гости к подружке. В понедельник и вторник девочка не появлялась в школе и дома. Классной руководительнице открыла пьяная мать, не заметившая пропажи ребенка.

Вечером 19 ноября волонтеры «Лиза Алерт» и полицейские собрались в местном клубе, чтобы составить план поисков. Один из полицейских, выйдя в туалет, услышал стон из выгребной ямы. Девочку с сильным переохлаждением и многочисленными травмами доставили в реанимацию. Через несколько дней она пришла в себя.

По подозрению в изнасиловании и попытке убийства, по данным kp.ru, задержан отчим ее подруги.