Кузнецова призвала родителей забрать дочь, с рождения живущую в перинатальном центре

В противном случае на родителей подадут иск о лишении родительских прав.

«Мы видим семью, обеспеченную, многодетную, полную. Ребенка, которого лечит и о котором заботится мама. Мама высказывает искреннюю тревогу за здоровье ребенка и на самом деле боится, что с ним может что-то случиться», — указала Кузнецова.

Психологов направили к девочке, которая всю жизнь провела в московском перинатальном центре Подробнее

По ее словам, девочку поместили в одну из лучших больниц, ее обеспечивают финансово договорные обязательства с этой клиникой, однако органы опеки обеспокоены тем, что ребенок пять лет находится в четырех стенах.

«По сути, это можно сравнить ситуацию с теми детьми, которых мы вывозили из тюрем» — заявила правозащитник, добавив, что при последней встрече родители отказались забирать ребенка.

Ранее сообщалось, что больница, где находится девочка обратилась в департамент труда и социальной защиты населения еще в январе 2019 года, а органы опеки уже подали иск об ограничении в правах родителей. Суд уже постановил родителям забрать девочку, однако решение до сих пор не исполнено.