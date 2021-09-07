Кузнецова предложила запустить программу наставничества для сирот

В России необходимо на федеральном уровне распространить наставничество для детей-сирот. Им особенно нужен рядом «значимый взрослый», который поможет, даст совет и не оставит в беде. Пока подобная практика есть только в некоторых учреждениях страны.

Об этом во время рабочего визита в Ставрополь заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Сегодня мы говорили о наставниках. Эта практика развивается в учреждении, это правильно, это важно, и мы считаем, что надо добиваться того, чтобы наставничество детей-сирот вошло в федеральное законодательство для того, чтобы это было повсеместно закреплено», — цитирует слова Кузнецовой ТАСС.

Новая программа наставничества создана в образовательном центре «Сириус». В Ростовской области реализуется пилотный проект постинтернатного сопровождения сирот «Светлое будущее».

Она привела в пример ставропольские детские дома включат в программу образования сирот «Взлетная полоса». Она поможет им поступить в высшие и средние учебные заведения, сообщило ГТРК «Ставрополье».

В Коломне 11 сентября состоится традиционный благотворительный забег «Пульс добра». Собранные взносы участников пойдут на строительство детской площадки в Коломенском детском доме-интернате для детей-сирот.