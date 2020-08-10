Кузнецова попросила прокуратуру проверить условия содержания детей в монастыре экс-схиигумена Сергия

Детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России проверить данные о жестоком обращении с детьми в монастыре бывшего схиигумена Сергия.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить, правда ли в Среднеуральском монастыре жестоко обращаются с несовершеннолетними, а также в каких вообще условиях проживают дети. Эту информацию РИА «Новости» подтвердили представители пресс-службы ведомств.

Ранее послушники монастыря, захваченного бывшим схиигуменом Сергием, рассказали, что над ними там издевались. Детей жестоко избивали за любую провинность.

В августе в монастыре умерла 15-летняя девочка, которая болела раком. Традиционное лечение не помогло подростку, поэтому родители приняли решение привезти ее в монастырь отмаливать. Следственный комитет провел проверку случившегося и вынес вердикт: причиной смерти девочки стало тяжелое заболевание. Бывший схиигумен Сергий говорил, что к подростку каждый день приходил лечащий врач.