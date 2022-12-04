Общество 04 декабря 2022, 02:29 Кузнецова оценила идею предоставления бесплатной няни семьям мобилизованных Вице-спикер Госдумы Кузнецова: практику предоставления няни должно поддержать государство РИА «Новости»

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Практику предоставления няни семьям мобилизованных нужно поддержать на федеральном уровне. Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала новость из Йошкар-Олы, где появились специальные соцработницы-няни.

Кузнецова назвала эту инициативу важной и полезной.

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«Считаю, нужно как минимум тиражировать эту практику и предлагать меры по ее поддержке на федеральном уровне», — сказала она.

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Вице-спикер добавила, что социальные няни должны предоставляться не только семьям мобилизованных, но и всем остальным, кто нуждается в такой услуге.

В Йошкар-Оле появилось 97 социальных работниц, которые помогают семьям ушедших в зону СВО солдат. Няня посидит с ребенком, встретит его из школы, накормит — все это совершенно бесплатно. Но не более 4 часа в день.

А в Истре Московской области организовали пункт выдачи бесплатной одежды семьям мобилизованных. Он появился благодаря двум предпринимателям, которые передали 20 тонн вещей в качестве гуманитарной помощи.