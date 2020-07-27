Кузнецова обратится в СК и Генпрокуратуру для проверки насилия над детьми в Среднеуральском монастыре

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет страны. Она попросит ведомства проверить информацию о случаях насилия над детьми в Среднеуральском женском монастыре.

Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с детьми в Среднеуральском женском монастыре жестоко обращались, нарушая их права. Анна Кузнецова подчеркнула, что занялась выяснением обстоятельств возможного насилия над детьми сразу, как только узнала об этой ситуации. При этом информация, которую получала омбудсмен, «была очень противоречивая». Чтобы получить больше сведений, она связалась с региональным уполномоченным по правам ребенка.

По предварительной информации, сейчас в монастыре находится 16 несовершеннолетних — некоторые из них с родителями. Органы опеки проводят проверки еженедельно.

Сейчас мы дополнительно направляем свои запросы в центральный СК и в Генпрокуратуру для того, чтобы можно было проверить факт насильственных действий и иные нарушения прав несовершеннолетних. Насилие над детьми недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах Анна Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России отметила, что ситуация, которая складывается в Среднеуральском женском монастыре, привлекала внимание и раньше. Региональный омбудсмен выезжал туда, чтобы проверить тревожные сигналы, которые в тот раз не нашли подтверждения.

Ранее Ксения Собчак опубликовала на YouTube фильм об издевательствах, которым подвергались дети в Среднеуральском монастыре.