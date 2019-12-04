Кузнецова назвала законопроект о борьбе с домашним насилием «несостоятельным»

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова уверена, что законопроект о домашнем насилии противоречит Конституции РФ. Об этом она заявила в среду, 4 декабря, на встрече с журналистами.

«Мы неоднократно, трижды только за последнее время давали отрицательное заключение на этот документ, потому что его нормы не соответствуют Конституции РФ», — процитировал ее слова ТАСС.

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Омбудсмен подчеркнула, что кроме этого законопроект также дублирует некоторые нормы, которые прописаны в уже существующих законах страны. Она отметила, что стоит задуматься о целесообразности нового документа, в котором присутствует такое большое количество отсылок.

Кузнецова отметила, что для решения проблем домашнего насилия необходимо направить усилия на его профилактику, а не вводить «силовые методы применительно к семье». Она уверена, что обсуждение этого законопроекта позволит придумать на самом деле «действенные меры» и именно они позволят сократить домашнее насилие.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.