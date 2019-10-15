Кузнецова назвала невозможным возвращение смертной казни

После громкого убийства девятилетней Лизы Киселевой люди начали говорить о снятии моратория на смертную казнь. Но уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова не разделила такое желание граждан.

Сотни человек пришли проститься с Лизой Киселевой в Саратове Подробнее

«Отмена моратория на смертную казнь невозможна на данном этапе развития», — приводит слова Кузнецовой РИА «Новости».

Она отметила, что стране необходимо соблюдать определенный ряд международных обязательств и норм. Именно они «предписывают сегодняшнюю ситуацию».

Предложения по возобновлению высшей меры наказания последовали после убийства Лизы Киселевой в Саратове. Девочка пропала 9 октября по дороге в школу. Ее искал весь город, жители нашли школьницу мертвой в одном из гаражей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину, который признал свою вину и был арестован 12 октября.

Несмотря на поимку преступника, граждане устроили в городе митинг и требовали выдать им мужчину. Позже в Сети опубликовали петицию о смертной казни убийцы ребенка. Госдума также провела в соцсетях опрос об отношении россиян к снятию моратория. Оказалось, что 80% пользователей поддерживают эту идею.

Последний раз в России приговорили преступника к смертной казни в 1966 году. Тогда страна вступила в Совет Европы и через год подписала соответствующий протокол, после чего мораторий вступил в действие.