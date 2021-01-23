Кузнецова назвала число подростков, задержанных на незаконных акциях

Около 300 несовершеннолетних задержали в регионах России во время участия в несогласованных акциях протеста. Больше всего подростков задержали в Москве — порядка 70 детей.

Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Ее слова процитировала пресс-служба.

«Сейчас ведется подсчет, по предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России: в Москве — цифра около 70, в Санкт-Петербурге — порядка 30 детей», — отметила она.

Омбудсмен подчеркнула, что данные — предварительные, и цифры будут меняться. При этом главное, по мнению Кузнецовой, что многих подростков уже отпустили, за ними приехали родители.

«Детям не место в незаконных акциях, и в детской жизни не должно быть места для них!» — подчеркнула омбудсмен.

Кузнецова отметила, что во время несогласованных акций не обошлось без инцидентов — дети терялись в толпе протестующих. Однако рядом находились уполномоченные и правоохранители, которые помогали им в трудных ситуациях. Ранее Росгвардейцы нашли девочку, которая потерялась в Москве: вместе с папой она шла в художественную школу, однако в плотной толпе протестующих мужчина не удержал ее за руку.