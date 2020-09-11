Кузнецова навестила годовалого омича, которого мучили в ауле, и подарила ему игрушку

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила годовалого мальчика, которого избивали и связывали в Омской области. Она пообщалась с врачами и подарила ребенку игрушку.

Омбудсмен заявила, что малыш вместе с мамой сейчас находится в одной из столичных клиник.

«Состояние ребенка удовлетворительное, проходит обследование, лечение. В больнице он пробудет еще несколько дней. Потом уже будет решаться вопрос о дальнейшем жизнеустройстве», — сообщила она журналистам.

Кузнецова отметила, что пообщалась с мамой ребенка — она не хочет возвращаться в Омскую область.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по статье «Истязание малолетнего». По данным следствия, полуторагодовалого мальчика неоднократно избивали и связывали с августа 2020 года в ауле Коянбай Таврического района Омской области. По словам матери ребенка, это делала ее многодетная подруга Гульмира, которая приютила девушку с сыном после смерти его отца. Гульмира утверждает обратное — она обвинила в истязаниях 20-летнюю мать малыша.

У пострадавшего мальчика выявили множество ушибов, ссадин на голове и лице, а также диагностировали ушиб спины и гематомы на ногах. До 6 сентября мама с ребенком лежали в Таврической ЦРБ, а затем покинули больницу. Представительница Минздрава Омской области отметила, что они имели полное право уйти в любой момент, ведь лечебное учреждение не тюрьма. Однако как только женщина забрала ребенка, сотрудники больницы связались с правоохранителями.