Кузбасские врачи извлеки из головы девочки часть кисти для рисования

По данным информагентства, девочка упала, держа кисть во рту. В результате металлическая часть оказалась в глотке. Ребенок прожил с инородным телом в тканях около полугода, пока из слухового прохода не пошел гной. После обращения к врачу выяснилось, что внутри находится кисточка.

ИА Nation News рассказало, что отоларингологи извлекали ее около 13 минут. Оказалось, что деталь застряла между черепом и шеей. После операции состояние девочки оценивается как удовлетворительное. Уже на этой недели ее выпишут и она вернется домой.