Кузбасс стал еще одним регионом, пережившим ураган. Видео

Шквальный ветер пронесся уже по нескольким российским регионам. Не повезло в том числе и Кузбассу: ураганом сорвало крыши почти со 150 домов и социальных учреждений, а без света остались 4500 человек.

Ветер повредил кровлю 120 частных домов, 16 многоэтажек и 11 социальных объектов, уточнили в пресс-службе правительства Кузбасса. Пострадали 25 автомобилей, повалены 280 деревьев, электричества разом лишились тысячи абонентов.

Начало бури очевидцы сняли на видео. В кадр попало скопление облаков, напоминающее зарождающийся торнадо.

В администрации региона уточнили, что основной удар стихии пришелся на деревню Константиновка. Власти Мариинского района пообещали помочь каждой пострадавшей от урагана семье строительными материалами.

Из-за обрушения стены зернохранилища, по информации регионального СК РФ, погибли два человека. Еще один пострадал и попал в больницу с травмами. Следователи возбудили уголовное дело. Причиной трагедии, пишут местные СМИ, могли стать как раз погодные условия.

К утру 27 мая ветер в Кемеровской области стих, электроснабжение удалось восстановить. В Красноярском крае из-за непогоды без света пока остаются более 10 тысяч жителей.