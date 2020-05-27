    27 мая 2020, 08:13

    Кузбасс стал еще одним регионом, пережившим ураган. Видео

    Александра Ломейко

    Шквальный ветер пронесся уже по нескольким российским регионам. Не повезло в том числе и Кузбассу: ураганом сорвало крыши почти со 150 домов и социальных учреждений, а без света остались 4500 человек.

    Ветер повредил кровлю 120 частных домов, 16 многоэтажек и 11 социальных объектов, уточнили в пресс-службе правительства Кузбасса. Пострадали 25 автомобилей, повалены 280 деревьев, электричества разом лишились тысячи абонентов.

    Начало бури очевидцы сняли на видео. В кадр попало скопление облаков, напоминающее зарождающийся торнадо.

    В администрации региона уточнили, что основной удар стихии пришелся на деревню Константиновка. Власти Мариинского района пообещали помочь каждой пострадавшей от урагана семье строительными материалами.

    Из-за обрушения стены зернохранилища, по информации регионального СК РФ, погибли два человека. Еще один пострадал и попал в больницу с травмами. Следователи возбудили уголовное дело. Причиной трагедии, пишут местные СМИ, могли стать как раз погодные условия.

    К утру 27 мая ветер в Кемеровской области стих, электроснабжение удалось восстановить. В Красноярском крае из-за непогоды без света пока остаются более 10 тысяч жителей.