Кутепов предложил освободить бизнес от налогов из-за коронавируса

Кутепов считает, что малый и средний бизнес находятся под угрозой, так как из-за коронавируса несут большие потери. По итогу, они могут либо очень долго восстанавливаться, либо вовсе закрыться. Поэтому в Комитете предлагают ввести несколько временных послаблений для малого и среднего бизнеса.

Пандемия не является форс-мажором, поэтому многие собственники участков отказываются отсрочить платежи за аренду или не начислять штрафы за просрочку. Эту проблему было бы возможно решить, если бы коронавирус признали форс-мажором. Коммунальные платежи также необходимо оплачивать.

«В таких условиях необходимо рассмотреть мораторий на уплату коммунальных платежей и штрафных санкций за их неуплату в период коронавирусной инфекции», — предлагают в Комитете.

На период действия карантина или до конца 2020 года предлагается наложить мораторий по уплате части налоговых платежей (налог на имущество и земельный налог, в том числе социальных).