Уши отмерли у собаки после лечения в клинике Новосибирска | 360°

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Уши отмерли у собаки после лечения в клинике Новосибирска

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Жительница Новосибирска пожаловалась на клинику, в которой лечили ее собаку. Она рассказала, что после действий ветеринаров у животного отмерли уши, сообщил сайт kp.ru.

Женщина пояснила, что питомцу понадобилась медицинская помощь после укуса клеща. Сотрудники клиники предложили положить его в стационар, хозяйка сначала согласилась.

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«Когда мы показали список препаратов, которыми лечат Чугуна (пса — прим. ред.), знакомой собачнице, она сказала: „Забирайте немедленно его оттуда, они вам угробят пса! Нельзя маленьким щенкам давать такие лекарства!“», — рассказала женщина.

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Собака вернулась домой с опущенными отекшими ушами, которые вскоре просто отмерли. Хозяйка считает, что врачи неправильно взяли анализы, в результате чего животное пострадало.

Представители ветклиники заявили, что когда пес находился на лечении, проблем с ушами у него не было. Они уточнили, что хозяйка заметила это дома, но не стала обращаться за медицинской помощью.

«По словам владельцев, в течение 16 дней они наблюдали проблемы с ушами, но почему-то ничего не предпринимали, в клинику не обращались», — заключили в клинике.

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