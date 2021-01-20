Суд запретил добывать полезные ископаемые на горе Куштау в Башкирии

«Сырьевая компания», связанная с Башкирской содовой компанией (БСК), должна прекратить работу по разведке и добыче полезных ископаемых на территории горы Куштау. Такое решение вынес Арбитражный суд Башкирии.

«Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью», — приводит ТАСС выдержку из приговора, который размещен в картотеке дел.

Исковое заявление, как указано в материалах дела, поступило от организации по защите и охране природы, памятников истории и культуры «Наследие».

БСК производит 85% пищевой соды в России. Компания заявляла об истощении ресурсов на месторождении Шахтау к декабрю 2022 года, альтернативой должно было стать месторождение известняка Тратау. Однако там нельзя разрабатывать недра, поскольку территория является памятником природы.

Тогда власти региона сообщили, что источником сырья для предприятия станет гора Куштау в Ишимбайском районе, которая не имела особого статуса. Решение вызвало протесты со стороны активистов — они хотели защитить башкирские шиханы, которые имеют палеонтологическую ценность и населены занесенными в Красную книгу животными.

Экоактивисты вышли на протесты на шихане Куштау в Башкирии в середине августа. Люди покинули это место только после разговора с главой Башкирии Хабировом. Тот заявил, что нужно искать компромисс, а до этого остановил все работы. В итоге было принято решение дать горе статус природного памятника. В августе Хабиров заявил, что вопрос о горе Куштау и БСК можно считать закрытым.