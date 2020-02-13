Курскому подростку отменили штраф за свастику в мультфильме

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что штраф 17-летнему жителю Курска отменили. Информацию об этом предоставил адвокат Роман Лызлов, сотрудничающий с организацией.

Подросток разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отрывок из мультсериала «Том и Джерри», в котором на теле мыши был флаг СССР, а на теле кота — свастика, сообщила «Газета.ru». В конце отрывка Джерри победил Тома.

После назначения штрафа за размещение изображения свастики была подана апелляция. Из-за многочисленных нарушений суд удовлетворил ее и прекратил дело.