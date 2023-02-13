Общество 13 февраля 2023, 13:55 Курским чиновникам рекомендовали отказаться от отдыха за границей Губернатор Курской области Старовойт посоветовал чиновникам не ездить отдыхать за рубеж РИА «Новости»

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Руководителям администраций районов и муниципалитетов Курской области порекомендовали отказаться от отпусков за границей. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт, сообщил ТАСС.

Губернатор назвал недопустимым проведение отпуска за границей и добавил, что в правительстве Курской области к его пожеланиям прислушались.

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«Вижу такие заявления от руководителей районного и муниципального уровня. Главы районов, муниципальных образований, давайте более сдержанно к этому относиться, в конце концов, совесть должна быть», — сказал Старовойт.

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Он также обратил внимание на самодисциплину госслужащих. По словам губернатора, подавать заявления на отпуск на две-три недели — это чересчур.

В начале января депутат Курской областной думы Максим Васильев Курский депутат вызвал гнев губернатора видеоприветом из Мексики. После скандального отдыха парламентарий отправился на передовую в зону спецоперации.