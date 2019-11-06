Курский спасатель придумал безопасную свечу

По данным издания, спасатель придумал следующую технологию — на фитиль устанавливается специальная защитная трубочка, сделанная из негорючего материала. Именно благодаря ей свеча и затухает, поскольку огонь по мере прогорания доходит до этой трубочки и гаснет, после этого, по словам, Горбулина, свечу невозможно зажечь снова.

«Основной принцип самозатухающей свечи в том, чтобы открытое пламя потухло самостоятельно на определенной высоте», — пояснил спасатель. Отмечается, что он уже успел получить патент на свою разработку.