Курский СК проверит блог известного квнщика. На него обиделся сенатор

Сенатору от Курской области Александру Михайлову не понравился блог бывшего квнщика Антона Сасина. Чиновник решил, что юморист пародирует его манеру речи, и пожаловался на него следователям.

Проверку после обращения экс-губернатора начало региональное следственное управление, сообщил «Интерфакс».

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Видеоролики на канале «Твой бывший» ведутся от первого лица. Сам автор блога позиционирует его как «юмористическую пародию на видеоблоги провинциальных политиков старой формации, вынужденных идти в ногу со временем».

Сасин после заявления Михайлова признался, что вопрос пытался урегулировать самостоятельно в течение двух месяцев. Теперь блогер просит неравнодушных юристов о помощи.

«Последние два дня меня вызывают в Следственный комитет по заявлению сенатора Курской области Александра Михайлова с целью возбудить уголовное дело за то, что я веду юмористический видеоблог», — пояснил бывший участник КВН.

Губернатором Курской области Михайлов был 18 лет — с 2000 по 2018 годы. С ноября 2018-го стал членом Совета Федерации.