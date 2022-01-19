Курский депутат пробрался в красную зону без маски и с самогоном

Депутат Курской областной думы Николай Карцев заявил, что 1 января посещал красную зону без маски и принес с собой сало, мед, хрен и банку самогона. После этого, по его словам, врачи сообщили, что пациенты, которым он оставил гостинцы, выздоровели.

Неожиданное признание политик сделал во время заседания постоянного комитета думы. Он начал возмущаться из-за того, что ему приходится ходить «в наморднике». Так он назвал защитную маску. Также Карцев указал на то, что люди постоянно должны делать прививки от коронавируса, а раньше такого не было. Привили и забыли, пояснил он.

Депутат добавил, что посещал красную зону, где лежат пациенты с ковидом.

«Я заходил в красную зону без маски, на первом этаже, где тяжелобольные. 1 января это было. Я принес лекарство от коронавируса: сало, чеснок, банку меда, хрен, ну и банку самогона. И потом все четверо, кто лежал в этой палате, выздоровели», — заявил он.

Его слова остальные присутствующие встретили аплодисментами. В беседе с местным изданием «Курские известия» Карцев пояснил, что был в красной зоне 1 января прошлого года. Он решил навестить бывшую свояченицу, которая заболела ковидом и лежала в Железногорской горбольнице.

«Я утром собрал сумку — чеснок, кусок сала, хреновину, баночку медку, самогонку — и пошел туда. Было утро 1 января, часов 9 утра, я вошел в коридор на первом этаже, там никого, расслабились, что ли», — заметил он.

После к нему вышел врач, депутат передал ему сумку и ушел. После, на день ВДВ, к нему обратилась незнакомая женщина и поблагодарила за это.

«Говорит: „Спасибо вам, Николай Афанасьевич, мы все четверо выздоровели! Врачи в палату заходили, спрашивали: ‚Чего самогонкой пахнет?‘“. А мы им говорили, что руки дезинфицируем», — поделился Карцев.

Депутат добавил, что в запуганном состоянии у людей снижается иммунитет. По его словам, он даже хотел участвовать в передаче «Пусть говорят» и поцеловать каждого больного в красной зоне любой московской больницы. Прививку от коронавируса Карцев не делал. Политик пояснил, что его защищает молитва «Отче наш».