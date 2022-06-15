Курский губернатор рассказал, как Украина обстреливает Россию

Обстрелы приграничных территорий России со стороны Украины ведут из гражданских автомобилей, в которых возят минометы. Об этом в эфире RT рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Курская область с начала спецоперации неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Особенно страдает поселок Теткино, который стоит на самой границе между двумя странами: одна часть поселка находится под юрисдикцией Москвы, другая — Киева.

«Подъезжает по одной из улиц этого населенного пункта легковая гражданская машина, выскакивают два-три человека в гражданской одежде, достают миномет, несколько мин бросили. В сторону пограничников, как правило, эти выстрелы происходят. Мы их видим, наши силовики их видят», — рассказал губернатор.

Он также добавил, что на курском участке государственная граница России с Украиной полностью обустроена. На протяжении всех 300 километров натянута колючая поволока, оборудована контрольно-следовая полоса, стоят видеокамеры и оповещатели.

«Граница у нас надежно прикрыта, и разведданные пограничников, и наше министерство обороны не говорят о предпосылке пересечения границы», — подчеркнул Старовойт.

Ранее власти Курской области сообщили, что пограничники РФ подавили атаку ВСУ на КПП «Крупец».