Курский губернатор предложил сделать воду вонючей для борьбы с врезками в систему отопления

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил добавлять в воду краску или сделать ее с запахом сероводорода, чтобы бороться с врезками в систему центрального отопления. Об этом написало местное издание «Секунда».

Куряне нередко врезаются в систему отопления, чтобы воровать горячую воду. Это позволяет экономить, но теплоснабжающие организации несут огромные потери. Эту тему Старовойт поднял на совещании.

Губернатор рассказал о жалобе, поступившей от жительницы поселка Карла Либкнехта. Женщина сообщила о проблемах с отоплением, что удивительно, ведь в поселке только недавно провели большой ремонт теплосетей. Специалисты приехали разобраться. Установили, что температура в квартире +23 градуса. И вдруг обнаружили, что кто-то из других жильцов незаконно врезался в систему отопления.

«У нас куча жалоб на теплоэнергетиков, но и жители ведут себя варварски. Только по поселку Карла Либкнехта в сутки тысяча кубометров теряется», — отметил Старовойт.

Курский губернатор заявил, что с этим надо как-то бороться. И предложил необычные методы.

«Воду с краской… Хотя люди и с краской ванны принимают. Может, с запахом сероводорода, чтобы воняло на всю Ивановскую», — сказал он.

Ранее Старовойт предлагал увеличить штрафы за нарушения ПДД для жителей Москвы.