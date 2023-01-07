Общество 07 января 2023, 21:43 Курский депутат вызвал гнев губернатора видеоприветом из Мексики Глава Курской области Старовойт пригрозил отдыхающему в Мексике депутату серьезной беседой Соцсети

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Записанное в Мексике видео отдыхающего на новогодних праздниках депутата Курской областной думы Максима Васильева возмутило губернатора региона Романа Старовойта. В своем Telegram-канале он напомнил, что в регионе действует режим повышенной террористической опасности, что накладывает дополнительные требования не только к работе, но и поведению депутатов.

На видео, которое появилось в социальных сетях Васильева, депутат готовит коктейль и закусывает его креветками со словами «Много денег. Много хорошего настроения». Ролик разошелся по Telegram-каналам.

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«Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной думы Максим Васильев», — написал Старовойт.

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Губернатор отметил, что в областной парламент Васильев прошел как независимый депутат, так что применить к нему меры по партийной линии нельзя. Этичность поведения политика оценит думская комиссия, а также правительство, которое ждет его на серьезный разговор.

«Со своей стороны считаю такое поведение неуместным, независимо от принадлежности к партии», — добавил глава региона.

Старовойт посоветовал депутату следить за своим поведением, ориентируясь не только на мнение коллег, но простых жителей.

«Думаю, куряне сделают свой вывод. И да, я очень зол», — подытожил губернатор.

Сам Васильев в беседе с изданием «Подъем заявил», что критика в его адрес раздута. Он подтвердил, что находится в Мексике, где гостит у родственников мужа сестры. Сам ролик он назвал постановочным.

Васильев отметил, что видео по социальным сетям якобы распространил «представитель Западной Украины», с которым он общался до начала специальной военной операции.