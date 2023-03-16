16 марта 2023, 23:19
Курские власти усилили досмотр автомобилей на дорогах
Досмотр автомобилей усилили в Курской области из-за сигнала о подозрительных лицах
Досмотр автомобилей усилили на территории Курской области в связи с сигналом о подозрительных лицах из одного из соседних регионов. Об этом региональное правительство сообщило в Telegram-канале.
«В связи с сигналом о подозрительных лицах, который проверяется в одном из соседних регионов, на дорогах сегодня усилен досмотр автомобильного транспорта», — говорится в сообщении.
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Жителей Курской области предупредили, что правоохранители проводят стандартные для таких случаев мероприятия.
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Накануне силовые службы в Орловской области не подтвердили информацию о появлении в регионе группы вооруженных лиц. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, правоохранители занялись проверкой. Также он пообещал позже сообщить о ее результатах.
Ранее режим несения службы и проверок усилили на блокпостах в Херсонской области для обеспечения безопасности местных жителей. Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что все попытки проникнуть на территорию области со «злыми намерениями» будут сразу же пресекать.
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