Общество 16 марта 2023, 23:19 Курские власти усилили досмотр автомобилей на дорогах Досмотр автомобилей усилили в Курской области из-за сигнала о подозрительных лицах

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Досмотр автомобилей усилили на территории Курской области в связи с сигналом о подозрительных лицах из одного из соседних регионов. Об этом региональное правительство сообщило в Telegram-канале.

«В связи с сигналом о подозрительных лицах, который проверяется в одном из соседних регионов, на дорогах сегодня усилен досмотр автомобильного транспорта», — говорится в сообщении.

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Жителей Курской области предупредили, что правоохранители проводят стандартные для таких случаев мероприятия.

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Накануне силовые службы в Орловской области не подтвердили информацию о появлении в регионе группы вооруженных лиц. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, правоохранители занялись проверкой. Также он пообещал позже сообщить о ее результатах.

Ранее режим несения службы и проверок усилили на блокпостах в Херсонской области для обеспечения безопасности местных жителей. Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что все попытки проникнуть на территорию области со «злыми намерениями» будут сразу же пресекать.