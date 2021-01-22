Курские власти объяснили совет многодетной матери сдать детей в приют

В комитете объяснили предложение местных властей тем, что детей могут поместить в стационарные отделения (приюты) временно в целях социальной реабилитации по заявлению родителей или в случае изъятия ребенка из семьи.

«В семье Гончаровой оснований для изъятия детей нет. Но в связи со сложной жизненной ситуацией им предложили временно пожить в реабилитационном центре на время введения дистанционного обучения для успешного освоения школьной программы», — сообщили представители комитета.

В нем также добавляется, что с целью улучшения жилищных условий детей женщина может воспользоваться сертификатом областного маткапитала, также ей рекомендовано обратиться в администрацию Суджанского района с заявлением и документами о постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий как многодетной семье.

В сообщении говорится, что женщина сейчас вместе с супругом и шестью детьми проживает в однокомнатной квартире в селе Заолешенка. Отмечается, что четверо детей школьного возраста обучаются и проживают в Суджанской школе-интернате на гособеспечении. Однако в связи с пандемией школьников перевели на дистанционное обучение и сейчас дети проживают дома.

По данным областного комитета соцобеспечения, материнства и детства, в 2012 году Анастасия Гончарова как гражданка из числа детей-сирот получила однокомнатную квартиру со всеми удобствами в селе Заолешенка Суджанского района. Тогда же при рождении третьего ребенка она получила областной материнский капитал. Он не реализован до сих пор, отмечается в материале. Женщина в 2014 году воспользовалась государственным сертификатом на материнский капитал для улучшения жилищных условий — она приобрела дом и земельный участок в селе Гуево. Администрация Суджанского района в 2018 году предоставила бесплатно семье Гончаровых земельный участок.