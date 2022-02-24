Курские школы в приграничных районах перевели на дистант

Власти Курской области решили перевести школьников в районах, граничащих с Украиной, на дистанционное обучение. Об этом написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Приняли решение во всех районах, которые граничат с Украиной, перевести школьников на дистанционное обучение с сегодняшнего дня», — сказал глава Курской области.

По его словам, сейчас в областной администрации проходит экстренное совещание.

До этого занятия в школах в районах рядом с Украиной отменили власти Белгородской области. Занятия в школах городов и сел на севере Крыма также отменены до конца недели.

Эти решения последовали после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной спецоперации в Донбассе. Российский лидер обосновал свое решение тем, что необходимо защитить жителей этого региона, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам со стороны украинских властей.

В Минобороны России указали, что не атакуют города страны, и отметили, что жизни мирных жителей ничего не угрожает.