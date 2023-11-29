29 ноября 2023, 15:05
Курские депутаты примут меры по поддержке местной биофабрики
Депутаты Курской облдумы посетили местную биофабрику, где производят ветеринарную продукцию. В ходе встречи парламентарии приняли решение посодействовать в вопросе поддержки стратегически важного предприятия. Об этом сообщил Infox.ru.
Среди факторов, препятствующих работе организации, — сильный износ оборудования, дефицит кадров, отсутствие государственного финансирования, а также высокая налоговая нагрузка.
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Депутаты обсудили со специалистами пути выхода из создавшейся ситуации. Предложения передадут в соответствующие структуры для принятия решений.
Депутаты
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