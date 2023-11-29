Общество 29 ноября 2023, 15:05 Курские депутаты примут меры по поддержке местной биофабрики

Читать 360tv в

Депутаты Курской облдумы посетили местную биофабрику, где производят ветеринарную продукцию. В ходе встречи парламентарии приняли решение посодействовать в вопросе поддержки стратегически важного предприятия. Об этом сообщил Infox.ru.

Среди факторов, препятствующих работе организации, — сильный износ оборудования, дефицит кадров, отсутствие государственного финансирования, а также высокая налоговая нагрузка.

Реклама

Депутаты обсудили со специалистами пути выхода из создавшейся ситуации. Предложения передадут в соответствующие структуры для принятия решений.